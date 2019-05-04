"Желтые жилеты" дали Франции передышку. Протесты были спокойными и малочисленными

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Самая низкая явка с ноября 2018 года была зафиксирована во Франции в ходе 25-й субботы протестов с участием движения "желтых жилетов". Тем не менее, практически везде манифестации прошли в мирном ключе, что особенно выделялось на фоне беспорядков, в которые переросли первомайские демонстрации.
По данным Министерства внутренних дел, в общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек, из них 1,4 тыс. - в Париже. Коллектив Nombre jaune, состоящий из участников движения, приводит иные данные - 40,3 тыс. человек, что все равно меньше, чем было, по их же данным, на прошлой неделе - 60,7 тыс. человек. МВД же на прошлой неделе насчитало 23 600 манифестантов по всей стране, из них в столице - 2,6 тыс. человек.
Такие цифры объясняются тем, что часть участников решили устроить себе передышку после довольно массовых выступлений 1 мая. Тогда, по данным МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие 164 тыс. человек. Также многие "жилеты" предпочли в эти выходные остаться в своих городах и организовать манифестацию поближе к дому, призвав единомышленников выйти на круговые перекрестки, как это было на начальных этапах протеста, но не блокировать движение, а просто обозначить свое присутствие перед проезжающими мимо водителями, устроив пикник.
За медиков и климат
Главной темой парижского марша стала поддержка социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам. Однако среди участников шествия можно было встретить людей с транспарантами в поддержку сохранения климата, на которых, впрочем, встречались лозунги, возлагающие вину за нынешнее состояние окружающей среды и ситуацию с утилизацией отходов на правительство.
Среди множества транспарантов в толпе был заметен еще один: "Желтые жилеты, нас не одурачили". Данный слоган напоминает об одноименном открытом письме, опубликованном в газете "Либерасьон" в субботу, подписанном более чем 1,4 тыс. французских деятелей культуры, включая актрис Жюльет Бинош, Эмманюэль Беар и других.
"Желтые жилеты - это мы, - гласит послание. - Мы прекрасно видим банальные приемы, к которым прибегают для дискредитации "желтых жилетов", называя их противниками экологии, экстремистами, расистами, погромщиками <...> Насилие, несущее наибольшую угрозу - экономическое и социальное, и именно нынешнее правительство защищает интересы некоторых в ущерб всем остальным. Мы продолжим возмущаться, еще сильнее, еще чаще и дружнее".
Гораздо более масштабный протест с климатическим уклоном прошел в городе Метц, собрав около 3 тыс. человек, согласно данным местной полиции. В этом городе с воскресенья по понедельник пройдет встреча министров экологии стран "Большой семерки" (G7), поэтому место было выбрано не случайно. Параллельно "желтые жилеты" провели совместный марш с международным движением Youth for Climate в городе Лион.
Еще одна акция "желтых жилетов" прошла в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, где 20-30 человек возле стоек регистрации организовали митинг против решения властей приватизировать корпорацию Aeroports de Paris (ADP), управляющую парижскими аэропортами. В ответ на обращение корреспондента ТАСС в корпорации заверили, что манифестанты не создают помех работе аэропорта.
Чуть хуже ситуация сложилась в городе Ла-Рош-сюр-Йон, где на фоне призывов к протестам в соцсетях власти приняли решение вообще запретить акции протеста в центре города. Прибывшие из ближайших коммун и соседних департаментов несколько сотен "жилетов" все же вошли в запрещенный район. Полицейским несколько раз пришлось применить слезоточивый газ, чтобы вытеснить толпу из запретной зоны. На данный момент противостояние завершилось, ни погромов, ни жестких столкновений с полицией зафиксировано не было.
Укор в адрес министра
Традиционные лозунги с призывами отправить в отставку высшее руководство страны и принимать важные государственные решения на референдумах пополнились претензиями в адрес министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера. Участники движения выражали крайнее недовольство тем, что глава ведомства обвинил первомайских демонстрантов в атаке на отделение реанимации больницы Питье-Сальпетриер в Париже, поскольку позже сотрудники медицинского учреждения подтвердили, что на них никто не нападал. Задержанные же в ходе инцидента люди заявили, что пытались спрятаться от отрядов полиции, которые теснили толпу с двух сторон и применяли слезоточивый газ.
Кастанер еще в пятницу признал свою ошибку, заявив, что сделал поспешные выводы. Тем не менее, несмотря на публично принесенные извинения, он должен будет теперь дать подробные объяснения на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента).
Против евровыборов
Многие участники манифестации в Париже несли плакаты или выкрикивали лозунги против голосования за депутатов правящей партии страны "Республика на марше" на выборах в Европарламент, запланированных на 26 мая. Однако, некоторые также агитировали не голосовать и за тех, кто оказался в списках, заявленных непосредственно участниками движения: Evolution citoyenne активиста Кристофа Шаленсона, Alliance jaune певца Франсиса Лаланна, а также Mouvement pour l'initiative citoyenne бизнесмена Жиля Эльжена. По мнению ряда манифестантов, отправившиеся на евровыборы под "желтым знаменем" деятели несправедливо пользуются популярностью движения.
Впрочем, согласно последнему опросу служб Harris Interactive и Epoka, за активистов из рядов "желтых жилетов" свои голоса готовы отдать лишь 3% респондентов. Главная "битва за умы" разворачивается уже традиционно между правящей партией и "Национальным объединением" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен. В зависимости от опросов, то одна, то другая сторона вырывается вперед на 1-2%, в целом располагая по 20% голосов от общего электората.
"Формально избирательная кампания еще не началась, - предостерегает доктор политических наук Высшей нормальной школы в Париже (ENS) Бенжамен Морель. - Если взглянуть на сегодняшние опросы, то прослеживается четкая поляризация мнений по части голосования против Макрона. Есть те, кто за правительство и правящую партию и много тех, кто, напротив, хочет наказать правительство". Он добавил, что зачастую именно в случае с Нацобъединением имеет место протестное голосование.