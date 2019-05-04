"Желтые жилеты" дали Франции передышку. Протесты были спокойными и малочисленными

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Самая низкая явка с ноября 2018 года была зафиксирована во Франции в ходе 25-й субботы протестов с участием движения "желтых жилетов". Тем не менее, практически везде манифестации прошли в мирном ключе, что особенно выделялось на фоне беспорядков, в которые переросли первомайские демонстрации.

По данным Министерства внутренних дел, в общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек, из них 1,4 тыс. - в Париже. Коллектив Nombre jaune, состоящий из участников движения, приводит иные данные - 40,3 тыс. человек, что все равно меньше, чем было, по их же данным, на прошлой неделе - 60,7 тыс. человек. МВД же на прошлой неделе насчитало 23 600 манифестантов по всей стране, из них в столице - 2,6 тыс. человек. Такие цифры объясняются тем, что часть участников решили устроить себе передышку после довольно массовых выступлений 1 мая. Тогда, по данным МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие 164 тыс. человек. Также многие "жилеты" предпочли в эти выходные остаться в своих городах и организовать манифестацию поближе к дому, призвав единомышленников выйти на круговые перекрестки, как это было на начальных этапах протеста, но не блокировать движение, а просто обозначить свое присутствие перед проезжающими мимо водителями, устроив пикник. За медиков и климат Главной темой парижского марша стала поддержка социальных прав младшего медицинского персонала французских больниц, а также людей, не имеющих доступа к врачебным услугам. Однако среди участников шествия можно было встретить людей с транспарантами в поддержку сохранения климата, на которых, впрочем, встречались лозунги, возлагающие вину за нынешнее состояние окружающей среды и ситуацию с утилизацией отходов на правительство. Среди множества транспарантов в толпе был заметен еще один: "Желтые жилеты, нас не одурачили". Данный слоган напоминает об одноименном открытом письме, опубликованном в газете "Либерасьон" в субботу, подписанном более чем 1,4 тыс. французских деятелей культуры, включая актрис Жюльет Бинош, Эмманюэль Беар и других.