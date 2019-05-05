Израиль поразил 260 военных целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты израильских ВВС с начала нынешнего витка противостояния в субботу утром поразили 260 военных целей радикалов в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля.

"К настоящему моменту удары были нанесены по 260 террористическим объектам. Армия обороны Израиля продолжает ответные атаки", - говорится в распространенном военными заявлении. Среди пораженных за последний час целей в армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет".

"Многие из целей были преднамеренно размещены в густонаселенных районах и в жилых домах боевиков ХАМАС по всему сектору Газа", - утверждают в пресс-службе.

Жертвы атак

Радио Kan сообщило, что двое израильтян погибли в воскресенье в результате ракетного обстрела города Ашкелон из сектора Газа.

По данным радиостанции, одна из сотен ракет, запущенных боевиками из сектора Газа за последние 24 часа по Израилю, разорвалась в воскресенье на территории завода в Ашкелоне на юге страны. В результате пострадали три человека, двое из них позднее умерли от ран, указывает Kan. На одной из дорог на юге Израиля пущенная из Газы ракета разорвалась близ автомобиля, которым управляла 60-летняя израильтянка. Она эвакуирована в госпиталь с тяжелыми ранениями, указывает радиостанция.

В свою очередь информационное агентство Maan сообщает, что два палестинца погибли в результате ответных ударов ВВС Израиля по сектору Газа.

По данным Минздрава анклава, всего за минувшие сутки жертвами авианалетов по кварталам Газы стали девять человек, пострадали свыше 70. Накануне в результате попадания ракеты были убиты 37-летняя беременная палестинка и ее 14-месячная дочь. Однако ответственность за их гибель Израиль возложили на палестинских радикалов, заявив, что женщина и ребенок стали жертвами нештатного срабатывания оружия боевиков - падения запущенной из сектора Газа ракеты.

Согласно информации израильской стороны, в ходе продолжающихся с 4 мая авиарейдов в секторе Газа Израиль атаковал 220 военных целей радикалов, главным образом туннели, оружейные цеха и склады, а также здания, откуда велся огонь. За это время боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили с территории прибрежного анклава более 450 ракет. В результате операции, по подсчетам израильской армии, были убиты восемь радикалов.

Египет предпринимает активные посреднические усилия по деэскалации напряженности в секторе Газа, однако в воскресенье, передает корреспондент ТАСС в Тель-Авиве, премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.