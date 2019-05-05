У венесуэльской оппозиции нет данных, подтверждающих планы якобы бегства Мадуро из страны

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция не имеет данных, подтверждающих утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во вторник якобы планировал покинуть страну, а Россия убедила его не делать этого. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании CNN Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США.

Веккьо спросили, точна ли информация Помпео. "Я не могу комментировать это. У меня нет таких подробностей", - признал он.

"Я могу точно сказать, что члены ближайшего окружения Мадуро, включая гражданских лиц и военных, ведут переговоры об уходе Мадуро. Это является процессом, не ограниченным одним отдельно взятым мероприятием", - утверждал представитель оппозиции. С его точки зрения, такие переговоры говорят о "коллапсе режима" в Каракасе.

В среду президент США Дональд Трамп назвал слухами слова Помпео о том, что Мадуро якобы планировал покинуть во вторник свою страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила телеканалу CNN, что утверждения госсекретаря о том, что российские власти уговорили венесуэльского лидера не покидать республику, не соответствуют действительности.