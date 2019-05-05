Al Jazeera: в результате ударов Израиля по Газе за три дня погибли 22 палестинца

КАИР, 5 мая. /ТАСС/. Жертвами ударов Израиля по сектору Газа за три минувших дня стали 22 палестинца, еще 146 получили ранения. Об этом передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав прибрежного анклава.

"Число погибших с пятницы палестинцев возросло до 22 человек, среди них - две женщины и один ребенок, - отметили в ведомстве. - 146 получили ранения различной степени тяжести".

С 4 мая палестинские радикалы выпустили с территории прибрежного анклава по Израилю свыше 600 ракет, в результате чего погибли, по последним данным, четверо израильтян. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет".

На протяжении последних часов израильская армия продолжает наносить интенсивные удары. Как утверждает палестинская сторона, бомбардировкам подвергаются жилые строения, в результате одного из таких налетов некоторое время назад были убиты еще три палестинца, в том числе грудная девочка. Днем авиация поразила гражданский автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое подразделение ХАМАС) Хамед Ахмед аль-Ходари, который погиб на месте. По данным армии, он отвечал за перевод денег из Ирана "террористическим организациям" в анклаве.

Как заявил новостному порталу Donia Al-Watan на условиях анонимности один из командиров так называемого сопротивления, группировки Газы "вступили в фазу войны с израильской оккупацией" и "не отступят, пока не будет снята блокада, наложенная на сектор 13 лет назад". По его словам, идущие в Каире переговоры между египетскими посредниками и эмиссарами ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" пока не принесли никаких результатов". "Израиль отверг все условия, выдвинутые сопротивлением", - сказал он.