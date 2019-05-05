Глава британского МИД потрясен гибелью израильтян при обстрелах из сектора Газа

ТАСС, 6 мая. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что потрясен гибелью жителей Израиля в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

"Глубоко потрясен событиями в Израиле и секторе Газа за последние 48 часов. Нахожусь мыслями вместе с семьями ни в чем не повинных мирных жителей, убитых и пострадавших от осуществленных ХАМАС неизбирательных и чудовищных ракетных обстрелов", - написал глава МИД королевства в воскресенье в Twitter.

Руководитель Форин оффиса также подчеркнул, что официальный Лондон "полностью поддерживает жизненно важную роль, которую играют ООН и Египет в обеспечении прекращения огня".

Палестинские радикалы из сектора Газа за два дня выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из перехватили системы ПВО "Железный купол". В ответ на ракетные обстрелы израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей в секторе Газа.