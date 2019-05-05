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Палестино-израильский конфликт

Пенс осудил ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа

Вице-президент США отметил, что у Израиля есть абсолютное право защищать себя

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс осудил ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке израильского государства со стороны Вашингтона. Об этом он написал в воскресенье в Twitter.

"Мы решительно осуждаем нападения в Газе со стороны террористов ХАМАС. У Израиля есть абсолютное право защищать себя, и США находятся на стороне нашего великолепного союзника - Израиля", - заявил он.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильПенс, Майкл (Майк)
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