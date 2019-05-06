Нетаньяху: Израиль нанес мощный удар по радикалам в Газе и намерен продолжить кампанию

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Израиль за двое суток нанес мощный удар по радикалам в секторе Газа и готовится к продолжению кампании. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"За последние два дня мы нанесли мощный удар по группировкам ХАМАС и "Исламский джихад" (в секторе Газа - прим. ТАСС), атаковали более 350 целей, ударили по лидерам радикалов и разрушили объекты террористов. Кампания еще не закончена и требует терпения и рассудительности. Мы готовимся к продолжению. Целью было и остается обеспечение мира и безопасности для жителей юга Израиля", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.

По подсчетам израильских военных, за почти двое суток противостояния с утра 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю семь сотен ракет, система ПВО "Железный купол" перехватила 240 из них. В ответ танки, самолеты и вертолеты израильской армии поразили 350 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения, пострадали десятки человек. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки были ранены.

При посредничестве Египта ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое начало действовать в понедельник в 04:30 (совпадает с мск).