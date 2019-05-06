Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудят отношения с Россией

БЕРЛИН, 6 мая. /ТАСС/. Отношения Запада и России, ситуация на Украине и в Венесуэле будут обсуждаться в числе других тем во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео и главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Берлине 7 мая. Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

"Ясно, что завтра на встрече с Помпео наверняка будут обсуждаться отношения с Россией и ситуация на Украине, в Венесуэле", - отметил он. Помимо переговоров с Маасом Помпео проведет в Берлине переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Представитель Госдепартамента ранее сообщил, что он, вероятнее всего, затронет также тему строительства газопровода "Северный поток - 2". Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что в Берлине Помпео обсудит "темы, представляющие интерес для обеих сторон, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы".