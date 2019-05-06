Король Таиланда приветствовал десятки тысяч собравшихся перед Большим королевским дворцом

БАНГКОК, 6 мая. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) поприветствовал в понедельник десятки тысяч человек, собравшихся в историческом центре Бангкока, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Тысячи людей в желтых рубашках с самого раннего утра начали занимать очереди к металлодетекторам, установленным вокруг овальной площади Санам Луанг перед Большим королевским дворцом. Там король Маха Вачиралонгкорн и королева Сутхида вышли на балкон зала Суддхайсаварьа Прасад, чтобы принять добрые пожелания от народа и поприветствовать собравшихся. Позже к ним присоединились другие члены королевской семьи.

После этого в тронном зале Чакри Маха Прасад Рама Х даст аудиенцию представителям дипломатических миссий, а также примет их поздравления по случаю коронации.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. 4 мая Маха Вачиралонгкорн был коронован. Церемония коронация продлится до 6 мая.