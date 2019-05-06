Франция призвала КНДР возобновить диалог с США по ядерному разоружению

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. МИД Франции выступил в понедельник с осуждением произведенных Северной Кореей ракетных пусков и призвал ее возобновить диалог с США по денуклеаризации. Об этом говорится в заявлении официального представителя французского дипломатического ведомства.

"Франция осуждает эти ракетные пуски и призывает Северную Корею воздержаться от новых провокаций, как этого от нее уже требовал ранее Совет Безопасности ООН. Франция призывает КНДР как можно быстрее возобновить диалог с США по проблеме денуклеаризации и без промедления начать такой процесс уничтожения ядерного оружия и баллистических ракет всех видов дальности (и соответствующих программ), который был бы полным, окончательным и подлежащим проверке. А также проводился бы в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что именно это "является условием установления прочного мира в регионе".

Как считают в МИД Франции, "пока такая цель не будет достигнута, следует обеспечить, чтобы санкции Совета Безопасности ООН осуществлялись эффективно и в полной мере". "Это крайне важно для того, чтобы убедить Северную Корею отказаться от незаконной деятельности, которая создает угрозу для международной безопасности и действия режима нераспространения ядерного оружия", - указал МИД. В заявлении отмечается, что с целью достижения всех этих целей "важнейшую роль играет обеспечение единства международного сообщества по данным вопросам".

В субботу, 4 мая, Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

В воскресенье, 5 мая, агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".