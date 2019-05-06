Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос по делу о "майдане"

Информацию о том, что Порошенко вызван на допрос 7 мая в ГПУ, Горбатюк сообщил агентству "Украинские новости" в понедельник.

Допрос состоится в рамках дела о трагедии на киевском "майдане" в 2014 году. Порошенко также будет необходимо подписать прокол допроса, проведенного в 2016 году.

Как известно, Порошенко до сих пор не подписал протокол своего допроса, проведенного 18 ноября 2016 года по уголовному делу о событиях во время "майдана". Горбатюк сообщал, что протокол для подписи передавали главе государства через генпрокурора Украины и помощников семь раз. Неподписание документа не позволяет приобщить показания Порошенко к делу.

Ранее глава государства заявлял, что не удовлетворен расследованием преступлений на "майдане", которое проводит спецдепартамент ГПУ во главе Горбатюком. В свою очередь, считает Горбатюк, президент несет персональную ответственность за то, что спустя пять лет уголовные дела по событиям "майдана" остаются без качественного расследования и судебного вердикта. По словам начальника управления, Высший совет правосудия Украины, в котором находятся представители президента, не реагировал на жалобы следствия о затягивании рассмотрения дел и нарушении законодательства судьями. Более того, Порошенко лично подписал законы, которые вредили расследованию и создавали основания "для уничтожения самих дел исключительно по процедурным моментам", считает Горбатюк.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Генпрокуратура Украины возбудила в этой связи в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича заочное уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. Сам бывший глава государства и его адвокаты заявили, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления.