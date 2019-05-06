СМИ: число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по Газе, возросло до 31

КАИР, 6 мая. /ТАСС/. Число жертв среди палестинцев в результате ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31. Такие данные приводит в понедельник телеканал Al-Hadath.

Ранее сообщалось о 27 погибших. Согласно данным Минздрава прибрежного анклава, в числе убитых - три женщины и двое детей в возрасте четырех и девяти месяцев, а также полуторагодовалый ребенок. Около 160 жителей сектора получили ранения различной степени тяжести. По поступающей информации, спасатели продолжают извлекать тела из-под обломков разрушенных в налетах зданий. Как информировало ранее министерство общественных работ и жилищного строительства сектора, в ударах полностью были разрушены 130 единиц жилья, частично - порядка 700.

Ситуация вокруг Газы резко обострилась после того, как в пятницу вечером палестинские радикалы обстреляли из снайперских винтовок израильских солдат, двое из них были ранены. Затем авиация ликвидировала трех нападавших, вслед за чем группировки начали запуски ракет по территории еврейского государства, ответившего массированными бомбардировками анклава. Как заявил в понедельник премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху, за два дня в секторе были атакованы более 350 целей, в том числе лидеры радикалов и объекты их инфраструктуры.