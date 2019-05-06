Макрон: Франция хотела бы, чтобы Россия осталась членом Совета Европы

ПАРИЖ, 6 мая. /ТАСС/. Франция хотела бы, чтобы Россия продолжала участвовать в деятельности Совета Европы (СЕ). Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, слова которого приводит Agence France-Presse.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - сказал Макрон. "Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы", - заявил французский лидер. Он напомнил, что с мая по ноябрь Франция примет полномочия председателя Комитета министров СЕ.

Аналогичную позицию высказал ранее и сам генеральный секретарь организации. В начале апреля, выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Страсбурге, Ягланд выразил надежду на то, что Россия останется в Совете Европы и после июня 2019 года.

Россия уже третий год подряд отказывается направлять делегацию для участия в сессиях ПАСЕ. Причина - сохранение в регламенте ассамблеи санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Именно это произошло с российскими депутатами и сенаторами, когда в 2014-2015 гг. из-за воссоединения Крыма с Россией они были лишены права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях от СЕ и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. На отмене этих регламентных норм как условии своего возвращения в ассамблею настаивала делегация РФ.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет СЕ. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

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