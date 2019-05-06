Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встречах с лидерами России и Китая

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен затронуть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова в ходе запланированных в июне встреч на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

"Чтобы достичь полной денуклеаризации Япония и США по всем вопросам будут действовать вместе. Кроме того, что касается денуклеаризации Корейского полуострова, то на высшем уровне я намерен поделиться взглядами на эту проблему с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином", - сказал Абэ.

В конце июня в Осаке пройдет саммит G20. В Токио ожидают, что Абэ встретится с лидерами РФ и Китая во время его проведения.

В минувшую субботу Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море. Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года.