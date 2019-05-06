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Источник: Помпео не касался на встрече с Лавровым темы "вмешательства" России в выборы

При этом ранее глава Госдепартамента заявил, что обсудил с российским министром этот вопрос

ТАСС, 6 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Финляндии не касался темы приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. Об этом заявил в понедельник ТАСС дипломатический источник.

После встречи глава Госдепартамента заявил, что обсудил с российским министром эту тему.

"Тему вмешательства России в американские выборы Майкл Помпео с Сергеем Лавровым не обсуждал. Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", - сказал собеседник агентства.

Главы дипломатических ведомств России и США провели в понедельник в Рованиеме переговоры, которые продлились более часа. Лавров выразил мнение, что им с Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАФинляндияРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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