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Помпео заявил, что вновь коснулся темы вмешательства в выборы на встрече с Лавровым

Ранее дипломатический источник сообщал, что главы внешнеполитических ведомств не затрагивали эту тему

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что затрагивал тему вмешательства в американские выборы в ходе разговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым и вновь повторил то, что говорил в прошлые разы.

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"Я сказал ему то же самое, чем делюсь с ним каждый раз, когда выпадает возможность обсудить эту тему. Это неприемлемо и мы сделаем все возможное, чтобы противостоять этому [вмешательству]", - приводит в понедельник пресс-служба Госдепартамента слова Помпео.

Ранее в понедельник дипломатический источник сообщил ТАСС, что Помпео на встрече Лавровым в Финляндии не касался темы приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. "Российская сторона удивлена подобным высказыванием госсекретаря", - сказал собеседник агентства.

Главы дипломатических ведомств России и США провели в понедельник в финском Рованиеми переговоры, которые продлились более часа. Лавров выразил мнение, что им с Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла в пятницу по инициативе американской стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАФинляндияРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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