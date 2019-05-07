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Украинский омбудсмен сообщила об освобождении в Крыму двух украинских рыбаков

Людмила Денисова заявила, что сейчас моряки направляются на родину

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об освобождении двух украинских рыбаков, задержанных ранее пограничниками России у берегов Крыма.

"Только что по телефону разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе с судном... два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написала она в Facebook.

Денисова также пояснила, что рыбаки были задержаны в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ РФ, когда пришвартовались из-за поломки моторной лодки к крымскому берегу озера Сиваш.

"Сейчас они направляются домой на Херсонщину к своим родным", - добавила украинский омбудсмен.

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