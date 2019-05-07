Макрон: Париж обеспокоен эскалацией насилия в районе Идлиба

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Франция крайне обеспокоена эскалацией насилия в районе сирийской провинции Идлиб. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Крайне обеспокоены эскалацией насилия в районе Идлиба", - написал он в своем Twitter. По его утверждению, в последние дни в результате ударов сирийских властей и их союзников, "в том числе по больницам, погибло много мирных жителей". "Гуманитарная ситуация в Сирии является критической, и никакой военный вариант недопустим, - продолжил он. - Мы призываем к прекращению насилия и поддерживаем инициативы ООН, направленные на поиск политического решения".

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил журналистам, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры"), а также что не исключается их наступление на город Хама, который является столицей одноименной провинции, граничащей с Идлибом. 6 мая Купчишин сообщил, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся с восточного направления из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации.

6 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков. В переданном агентством заявлении военного источника отмечалось, что боевики перебрасывают подкрепления к городу Морик со своих баз на юге соседней провинции Идлиб. Сирийские ВВС, чтобы сорвать планы противника, нанесли удары по его тыловым лагерям и линиям снабжения, отметило агентство.

В конце апреля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов сообщил на Московской конференции по международной безопасности, что террористы контролируют уже 99% зоны деэскалации "Идлиб".