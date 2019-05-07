Зеленский встретился с украинским миллиардером Пинчуком

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Избранный глава украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с крупным украинским предпринимателем и миллиардером Виктором Пинчуком, в ходе которой собеседники обсудили ответственность бизнеса перед Украиной.

"В рамках анонсированных встреч с предпринимателями обсудили с Виктором Пинчуком прозрачность правил, ответственность бизнеса перед страной, равенство всех перед законом", - написал Зеленский во вторник в Twitter.

В рейтинге самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Новое время" Пинчук занимает восьмое место. Он является владельцем популярных телеканалов ICTV, СТБ и "Новый канал". Он всегда старался быть одновременно равноудаленным и равноприближенным ко всем основным политическим игрокам. В ходе президентской избирательной кампании миллиардер ни в кого особо не вкладывался в финансовом плане, но при этом предоставлял эфирное время на своих телеканалах ключевым кандидатам в президенты.