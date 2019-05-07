ВС Индии примут на вооружение 460 танков Т-90МС в 2022-2026 годы

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /ТАСС/. Сухопутные силы армии Индии в 2022-2026 годы получат на вооружение 460 танков Т-90МС российской разработки. Об этом во вторник сообщила газета The Times of India со ссылкой на Министерство обороны страны.

Танки поступят на вооружение сил Западного командования, расквартированных на границе с Пакистаном. "Это государство намерено закупить около 360 российских танков Т-90 и само производит танки с помощью Китая", - отмечает издание.

По сообщениям СМИ, в начале прошлого месяца Комитет по безопасности при правительстве Индии одобрил закупку 464 российских танков Т-90МС, сумма контракта составит $1,93 млрд. Решение о закупке этой партии российской бронетехники еще в 2016 году принял Совет по оборонным закупкам Министерства обороны Индии, и только сейчас его окончательно утвердило индийское правительство.

В ближайшее время заказ на производство установленной партии Т-90МС будет передан индийскому государственному танковому заводу Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, где танки будут собираться из машинокомплектов, поставляемых "Уралвагонзаводом". Танки Т-90МС планируется поставить на вооружение десяти танковых полков индийской армии.

Танк Т-90МС имеет новую систему управления огнем с комплексом всесуточных стабилизированных прицелов командира и наводчика, рассказал генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.

"Система управления огнем интегрирована с терминалом боевой управляющей системы получения тактической информации в автоматизированной системе управления подразделением (ЕСУ ТЗ)", - уточнил гендиректор.

Единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ) разработана концерном "Созвездие", первый контракт на поставку в российские войска изделий этой системы был подписан в конце 2018 года. В ранее публиковавшихся презентациях "Созвездия" отмечалось, что система позволяет, в частности, боевым единицам обмениваться информацией в режиме реального времени, создает общую картину поля боя, формирует единую информационную сеть.

По словам Терликова, у Т-90МС повышены кучность стрельбы и живучесть 125-миллиметровой пушки. Танк имеет в боекомплекте широкую гамму различных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем. Боевая масса танка не превышает 50 т.