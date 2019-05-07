Демократы Конгресса считают "политически мотивированной" отставку посла США на Украине

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер (демократ, от штата Мэриленд) и председатель комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк) назвали "политически мотивированным" решение отправить в отставку Мари Йованович с поста американского посла на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном во вторник.

"Возмутительное решение Белого дома отозвать ее [Йованович] - удар по политическим позициям и последнее в кампании нынешней [вашингтонской] администрации против карьерных дипломатов Госдепартамента. Очевидно, что это решение было политически мотивированным, поскольку союзники президента [США Дональда] Трампа присоединились к иностранным субъектам в деле лоббирования отставки посла", - считают демократы, которые дали положительную оценку деятельности Йованович на посту руководителя дипмиссии.

"Отзывая посла Йованович всего за несколько месяцев до окончания срока ее пребывания на Украине, администрация наносит ущерб американским интересам и подрывает американскую дипломатию. Мы призываем администрацию немедленно отменить это решение", - подчеркнули Хойер и Энгел. По их версии, "в этот переходный период Украине как никогда нужны такие талантливые специалисты, как посол Йованович".

Письмо госсекретарю

К своему заявлению конгрессмены приложили направленное 12 апреля госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, которое ранее не публиковалось. В нем говорится, что нынешний руководитель посольства США в Киеве "неустанно выступает за реформы управления, экономические и антикоррупционные реформы на Украине". Демократы полагают, что именно это "привело к личным нападкам на нее со стороны определенных политических деятелей на Украине и политических союзников президента Трампа".

Журнал "Форин полиси" во вторник также сообщил, что в прошлом месяце группа бывших послов США на Украине также направила Помпео письмо, в котором выражалась обеспокоенность по поводу нападок на Йованович.

В понедельник представитель Госдепартамента подтвердил корреспонденту ТАСС, что Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. В 2016 году она сменила Джеффри Пайетта на посту посла США на Украине. Теперь Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената Конгресса.

Скандал с послом

Посол этой весной оказалась в центре скандала после того, как генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что Йованович якобы передавала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. По его словам, в ходе встречи с послом в 2017 году он привел имена "ряда так называемых антикоррупционеров, проходящих по делам", на что Йованович ответила, что это недопустимо, поскольку подорвет доверие к антикоррупционным активистам.

В Госдепартаменте заявление главы Генпрокуратуры опровергли, назвав его "откровенной выдумкой". Позднее в ГПУ пояснили, что "списка Йованович" не было, а ее рекомендации носили устный характер.