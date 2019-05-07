Пентагон подтвердил, что США получили данные о планах Ирана атаковать американские силы

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты получили "очевидные свидетельства" того, что Иран готовит возможную атаку на американские силы, размещенные на Ближнем Востоке. Такое утверждение содержится в распространенном во вторник заявлении Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

В документе отмечается, что СЕНТКОМ запросило отправку в регион дополнительных сил после того, как получило "очевидные свидетельства" того, что Иран и "его марионеточные силы готовились к возможной атаке на американских военнослужащих в регионе". "СЕНТКОМ запросило дополнительные силы для защиты военнослужащих и интересов США в регионе и предотвращения любого рода агрессии", - говорится в документе. В командовании утверждают, что "целый ряд факторов определяет достоверность" полученных сведений, но все они связаны с разведдеятельностью.

ВВС США направляют стратегические бомбардировщики В-52 в зону оперативной ответственности СЕНТКОМ, уточняется в документе. "Мы не собираемся указывать конкретные сроки развертывания. Перед тактической группой бомбардировщиков будет поставлена задача защищать силы и интересы США в регионе и предотвращать любого рода агрессию", - сообщили в оборонном ведомстве.

СЕНТКОМ "продолжает отслеживать ряд достоверных угроз, исходящих от режима в Иране", утверждается в заявлении. По версии Пентагона, речь идет об угрозах как на земле, так и в море.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что это решение обусловлено получением информации о якобы планируемых Ираном атаках на американские силы. Интернет-портал Axios сообщил, что разведывательные данные о намерениях Тегерана властям США передал Израиль.

Взаимные обвинения

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. США мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям СЕНТКОМ. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.