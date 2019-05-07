Савченко заявила, что хочет занять пост главы Минобороны или МИД Украины

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что при новом президенте Владимире Зеленском она могла бы возглавить Минобороны или МИД. Об этом она сказала во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - сказала она.

При этом Савченко отметила, что с Зеленским она еще не общалась. "У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", - сказала депутат.

В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. По данному делу вместе с Савченко обвиняемым является глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

В ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко и Рубана, так как срок их ареста истек.