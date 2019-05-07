Reuters: контактная группа выступила против эскалации ситуации в Венесуэле

ТАСС, 7 мая. Международная контактная группа высказалась против эскалации напряженности в Венесуэле. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по итогам завершившейся во вторник в Коста-Рике министерской встречи контактной группы, передает агентство Reuters.

Участники группы, созданной по инициативе ЕС, высказались против попыток разрешения политического кризиса в Венесуэле военным путем, исходящих как изнутри, так и извне этой страны. Они вновь заявили о важности проведения в Венесуэле новых выборов.

Участники встречи выразили готовность направить в столицу Венесуэлы Каракас политическую миссию для содействия разрешению кризиса и провести встречу с представителями Группы Лимы. Также было заявлено о необходимости оказания гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

Международная контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.

23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.