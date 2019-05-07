США введут санкции против Верховного суда Венесуэлы, если он не выступит против Мадуро

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. США введут санкции в отношении всех членов Верховного суда Венесуэлы, если они не выступят против президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс.

"Настало время Верховному суду Венесуэлы вернуться к своим основополагающим принципам. Если Верховный суд Венесуэлы не вернется к своим конституционным полномочиям по отстаиванию верховенства права, то Соединенные Штаты привлекут всех его 25 судей к ответственности за свои действия", - подчеркнул вице-президент.

Он выступал в Вашингтоне на ежегодной международной конференции стран Северной и Южной Америки. Участие в ней принимает целый ряд должностных лиц, в том числе вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес, избранный президент Сальвадора Найиб Букеле, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, министр по вопросам диверсификации международной торговли Канады Джеймс Гордон Карр.

Пенс также заявил, что США готовы отменить прежде введенные санкции в отношении тех должностных лиц Венесуэлы, которые встанут на сторону Национальной ассамблеи Венесуэлы.

"Национальная ассамблея Венесуэлы обещала амнистию для тех, кто не совершал военных преступлений. Так и США рассмотрят возможность снятия санкций со всех, кто заступиться за конституцию и закон страны", - заявил он. "Экс-глава Службы национальной разведки

Венесуэлы Мануэль Фигера на прошлой неделе перестал поддерживать Мадуро и выступил в поддержку Национальной ассамблеи и Конституции Венесуэлы. США отменяют все введенные санкции в отношении Фигеры немедленно", - отметил он.

