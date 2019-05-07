Президент Финляндии считает, что Арктика не застрахована от политических противоречий

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая. /ТАСС/. Арктика больше не защищена от политических противоречий, там могут возникнуть конфликты в рамках силовой политики. Об этом, как пишет газета Ilta-Sanomat, заявил во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё.

"У Арктического региона нет иммунитета к напряженности. К сожалению, мы не можем уже исключить конфликты в рамках политики силы", - сказал президент. По его словам, вопросы безопасности оставались за пределами повестки Арктического совета, что "делалось намеренно и было частью гарантии успеха [работы] организации". "Но избегание их в повестке не заставит их исчезнуть", - указал Ниинистё.

Он считает, что было бы более естественным, чтобы вопросы безопасности обсуждались не в рамках совета. "Мы подготовились к тому, что будет открыт новый канал для этого - саммит. Он напрямую бы не имел отношения к проблеме климата Арктики. Совет и саммит - это явно разные вещи", - полагает Ниинистё.

Глава государства указал, что Финляндия по-прежнему готова организовать саммит, который был одной из инициатив во время ее председательства в Арктическом совете в 2017-2019 годах. "Это не зависит от того, кто будет председателем совета", - подчеркнул он.

На завершившейся во вторник XI министерской встрече Арктического совета в Финляндии впервые не была подписана совместная декларация из-за отсутствия консенсуса по ее содержанию. Камнем преткновения стала позиция нынешней администрации США по поводу климатической политики - она сильно отличается от взглядов других стран Арктического совета. Как сообщает газета "Хельсингин саномат", проблемой является несогласованность внутри совета в отношении того, нужно ли прописать в документе необходимость борьбы с изменением климата и соблюдения Парижского соглашения по климату.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Государствами - членами Арктического совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.