CNN: США считают, что Иран перебрасывает морем баллистические ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Иран, вероятно, осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе. Об этом сообщил во вторник американский телеканал CNN.

По словам его источников, власти США ранее получили разведывательную информацию, которая свидетельствует о том, что Тегеран предпринимает данные шаги. По сведениям телеканала, из-за этого помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Как отмечается в публикации, в Вашингтоне получили также информацию, которая говорит в пользу того, что Иран "имеет намерения и возможность" нанести удар по военным США на Ближнем Востоке. Телеканал также констатирует, что пока нет полной ясности относительно того, "может ли Иран осуществить запуск ракет с борта этих кораблей". Рассматривается также версия, согласно которой ракеты "транспортируют с целью применения иранскими силами на суше".

По словам источников, в Пентагоне рассматривают возможность направить в регион дополнительные силы, в том числе средства ПВО. Речь может идти о комплексах Patriot. Окончательное решение пока не принято.

По сведениям телеканала, американские военные полагают, что действия Ирана могут угрожать силам США или их союзников в Саудовской Аравии, Катаре или на Бахрейне. Рассматривается также возможность того, что Тегеран намерен нанести удар по военным США в Ираке или Сирии. США ведут постоянное наблюдение за иранскими ракетами.

Ранее во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Взаимные обвинения

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. США мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям СЕНТКОМ. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.