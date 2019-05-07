Контактная группа направит представителей в Венесуэлу для встречи с властями и оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая. /ТАСС/. Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле направит делегацию в Каракас для встречи с представителями правительства и оппозиции южноамериканской республики. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел и по делам религий Коста-Рики Мануэль Вентура по итогам министерской встречи группы в Сан-Хосе.

"МКГ решила, что готова отправить политическую делегацию для встречи со всеми вовлеченными в конфликт сторонами, чтобы добиться возможности проведения выборов как можно скорее", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

По словам Вентуры, состав делегации пока неизвестен, но это будут "высокопоставленные представители" группы.

МКГ создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки - Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора. 7 февраля в Монтевидео прошло первое министерское заседание группы.