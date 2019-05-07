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Reuters: Помпео провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака

Как сообщило агентство, госсекретарь США прибыл в Багдад, отменив визит в Германию

ТАСС, 8 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео провел во вторник вечером в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские правительственные источники.

Госсекретарь прибыл в Багдад, отменив визит в Германию, а также на фоне усиления давления американской администрации на Иран, граничащий с Ираком.

Вашингтонская администрация объяснила отмену визита в Берлин "проблемами в сфере международной безопасности". По данным американской прессы, такое решение может быть связано с тем, что США получили разведданные о якобы готовящемся Ираном нападении на американские войска в регионе.

Теги
СШАИранИракПомпео, Майкл (Майк)Махди, Адель Абдель
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Помпео заявил, что причиной его визита в Багдад стала увеличивающаяся активность Ирана
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон хочет, чтобы Ирак был суверенным государством и не зависел ни от какой-либо страны
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