Reuters: Помпео провел в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака

ТАСС, 8 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео провел во вторник вечером в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские правительственные источники.

Госсекретарь прибыл в Багдад, отменив визит в Германию, а также на фоне усиления давления американской администрации на Иран, граничащий с Ираком.

Вашингтонская администрация объяснила отмену визита в Берлин "проблемами в сфере международной безопасности". По данным американской прессы, такое решение может быть связано с тем, что США получили разведданные о якобы готовящемся Ираном нападении на американские войска в регионе.