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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео заявил, что причиной его визита в Багдад стала увеличивающаяся активность Ирана

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон хочет, чтобы Ирак был суверенным государством и не зависел ни от какой-либо страны

ТАСС, 8 мая. Причиной визита государственного секретаря США Майкла Помпео в Багдад стала активность соседнего с Ираком Ирана. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, заявил сам Помпео по окончании своего пребывания в Багдаде.

"Причиной моего посещения Багдада стала эскалация активности Ирана в регионе", - отметил Помпео. Он добавил, что США хотят, чтобы "Ирак был суверенным государством и не зависел ни от какой-либо страны".

Ранее сообщалось, что госсекретарь провел во вторник вечером в Багдаде переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абдель Махди. Отмечается, что Помпео прибыл в Багдад, отменив визит в Германию, а также на фоне усиления давления американской администрации на Иран.

Вашингтонская администрация объяснила отмену визита в Берлин "проблемами в сфере международной безопасности". По данным американской прессы, такое решение может быть связано с тем, что США получили разведданные о якобы готовящемся Ираном нападении на американские войска в регионе.

Теги
ИранИракСитуация вокруг ИранаПомпео, Майкл (Майк)Махди, Адель Абдель
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