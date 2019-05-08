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Политический кризис в Венесуэле

Аргентина осудила решение Верховного суда Венесуэлы о предъявлении обвинений депутатам

Глава МИД республики Хорхе Фори заявил, что правительство Николаса Мадуро лишает венесуэльских демократов не только политических, но и личных свобод

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая. /ТАСС/. Власти Аргентины осуждают решение Верховного суда Венесуэлы о предъявлении обвинений оппозиционным депутатам за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля. Об этом заявил во вторник глава МИД республики Хорхе Фори.

"Эти действия Верховного суда являются очередным проявлением политического преследование со стороны [президента Николаса] Мадуро и институтов, созданных специально для того, чтобы он мог оставаться у власти", - написал Фори в Twitter.

По его мнению, правительство Мадуро "лишает венесуэльских демократов не только политических свобод, но и личных".

Теги
Мадуро, НиколасАргентинаВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеФори, Хорхе
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