Коломойский сообщил, что отказывал Тимошенко в поддержке на выборах

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лично обращалась к нему за поддержкой во время избирательной кампании, но получила отказ.

"Она [Тимошенко] обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - заявил он в интервью журналистам Bihus.Info. Коломойский добавил, что не оказывал финансовую помощь Тимошенко и через третьих лиц. "Вот я решил бы через кого-то давать свои деньги, я буду всегда заложником у этих людей", - пояснил бизнесмен.

При этом Коломойский отметил, что лидер "Батькивщины" не испытывала дефицита в спонсорах. "У Тимошенко очередь стояла, чтобы только дать ей деньги", - заявил олигарх. По его словам, Тимошенко не звонила ему после выборов. "Наверно, была расстроена результатом", - предположил Коломойский.