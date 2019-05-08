СМИ: власти Шри-Ланки арестовали семь террористов

ТАСС, 8 мая. Полиция Шри-Ланки арестовала семь участников террористической группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которые готовились стать смертниками. Об этом в среду сообщает издание Daily Mirror.

По данным правоохранительных органов, арестованные были тесно связаны с организатором серии взрывов на Шри-Ланке. Они проходили подготовку в городе Хамбантота на юге страны. В настоящий момент полиция допрашивает их на предмет причастности к терактам.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За терактами, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно причастных к терактам.