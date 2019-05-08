Украина усилила охрану границы, опасаясь мотоциклистов из клуба "Ночные волки"

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины накануне Дня Победы усилила меры безопасности, в том числе с целью не допустить в страну мотоциклистов из российского клуба "Ночные волки". Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Меры установлены с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора, а также въезда на Украину или транзитного проезда лиц с сепаратистскими и экстремистскими настроениями, которые могут дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В частности, это касается и лиц на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению "Ночные волки", - говорится в сообщении.

Международный мотопробег "Дороги Победы" проходит в пятый раз. Мотоциклисты намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный ими во время Великой Отечественной войны. В Польше помимо Варшавы они посетят Вроцлав, где возложат цветы к памятнику жертвам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и кладбище офицеров Советской армии, а также Освенцим, где намерены почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Словакию и Чехию, 9 Мая они встретят в столице Германии.