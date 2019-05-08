Президент Австрии посетит Сочи 15 мая и проведет переговоры с Путиным

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен посетит с официальным визитом Россию 15 мая. Об этом сообщила в среду канцелярия австрийского президента.

Ван дер Беллен посетит Сочи для открытия российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для Ван дер Беллена это будет первый визит в Россию в качестве австрийского президента.

"Речь идет об улучшении понимания между гражданами двух стран. Новую платформу для диалога можно сравнить с российско-германским "Петербургским диалогом" и российско-французским "Трианонским диалогом". Диалог с Россией важен для поиска совместных решений", - приводит официальное заявление канцелярии Австрийское агентство печати.

20 марта источник в австрийских властных структурах сообщал корреспонденту ТАСС, что Ван дер Беллен может посетить с визитом Россию в мае этого года. Впоследствии посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский подтвердил активную подготовку к визиту австрийского президента в Россию.

"Сочинский диалог"

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен в июне 2018 года договорились в Вене содействовать реализации планов по созданию форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для прямых контактов и общения между представителями гражданских обществ России и Австрии. 12 марта этого года глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Австрии Карин Кнайсль подписали в Москве заявление о создании форума.

С российской стороны сопредседателем форума назначен помощник президента Андрей Фурсенко. С австрийской - экс-глава Палаты экономики Австрии и действующий президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

Как пояснял посол России в Австрии Дмитрий Любинский, на начальном этапе было решено выделить четыре приоритетных направления "Сочинского диалога": музыка, искусство и культура; межвузовское сотрудничество, наука и исследования; вопросы развития спорта; экономика. Учредительное заседание российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" было запланировано на середину мая в городе Сочи.