Глава МИД Ирана: меры Тегерана по ядерной сделке связаны с последними санкциями США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Меры, предпринятые Ираном по выходу из двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, связаны с новыми санкциями США от 4 мая. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Меры, которые мы приостановили по пунктам 26 и 36 [СВПД], связаны с теми новыми санкциями, которые с 4 мая ввели американцы, практически сделав так, что эти пункты невозможно реализовать, - сказал Зариф. - Видно, что американцы деструктивно подходят к СВПД и такой подход будет продолжаться".

Иран не намерен нагнетать напряженность в отношениях с США и предпочитает решать проблемы путем диалога, подчеркнул Зариф.

"Иран не занимается нагнетанием напряженности, Иран не хочет столкновений. Иран является стороной диалога, страной, которая за последние годы доказала, что через диалог можно решить фундаментальные проблемы мира", - сказал он отвечая, на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ, утверждающих, что исламская республика готовит нападения на войска США.

Как подчеркнул Зариф, Тегеран гарантирует сохранение СВПД в случае выполнения европейскими участниками сделки своих обязательств.

"Если они [европейские участники СВПД] реализуют свои обязательства, мы гарантируем дальнейшую жизнь соглашения", - сказал он.