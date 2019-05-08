Берлин сожалеет в связи с решением Ирана по СВПД

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Заявление иранской стороны о прекращении выполнения Тегераном отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вызывает в Берлине сожаление, власти ФРГ внимательно изучат его и обсудят ситуацию со своими партнерами. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению заявления иранского правительства", - сказал он. "Вместе с нашими партнерами по СВПД мы сейчас детально изучим это решение и обсудим, какие могут быть или должны быть дальнейшие шаги", - подчеркнул Зайберт. "Мы по-прежнему заинтересованы в сохранении сделки и полном выполнении Ираном своих обязательств", - сказал он.

Зайберт подчеркнул, что СВПД обеспечивает остановку атомной программы Ирана и контроль над действиями Тегерана со стороны МАГАТЭ. "Мы, разумеется, внимательно изучим следующий доклад МАГАТЭ по этому вопросу", - сказал он.

"Независимо от этого, правительство ФРГ призывает Иран отказаться от агрессивных шагов, которые могли бы привести к обострению ситуации в регионе", - добавил Зайберт.

Решение Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.