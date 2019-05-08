Трамп заявил, что вице-премьер Госсовета КНР прибудет в США для заключения торговой сделки

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибудет в США для заключения торгового соглашения с американской стороной. Соответствующее сообщение разместил в Twitter в среду американский лидер Дональд Трамп.

"Китай только что сообщил нам, что они [вице-премьер] сейчас прибывают в США для заключения сделки. Посмотрим, но я очень доволен ежегодными пошлинами на сумму в более чем $100 млрд, пополняющими казну США... отлично для США, не хорошо для Китая!" - написал президент.

По версии Трампа, Китай решил отступить от договоренностей и предпринять "попытку пересмотра торговой сделки" в связи с "искренней надеждой", что сможет "договориться с [вступившим в президентскую гонку 2020 года бывшим вице-президентом США] Джо Байденом или одним из очень слабых демократов". Тем самым, утверждает американский лидер, Пекин "продолжит грабить Соединенные Штаты в предстоящие годы". "Этого не произойдет!" - написал президент.

7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин. В свою очередь представитель МИД КНР в среду указал, что "преодоление споров по вопросам торговли [между США и Китаем] заключается в диалоге, и Китай не стремится обойти проблемы". Очередной, одиннадцатый раунд китайско-американских торговых переговоров состоится в США 9-10 мая.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.