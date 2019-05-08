Госдепартамент: Вашингтон готов ответить силой на нападения Ирана на войска США

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ответить силой на любые возможные нападения Ирана на американские войска и их союзников. Об этом заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на телефонном брифинге для журналистов.

"У нас есть свидетельства повышенной готовности Ирана к проведению операций, направленных против сил США и наших интересов на Ближнем Востоке. У нас есть убедительные свидетельства наличия множества угроз со стороны сил Ирана, и мы соответствующим образом передислоцировали свои войска. Мы развернули ударную группу ВМС США во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков, чтобы послать ясный сигнал иранскому режиму. И это послание заключается в том, что на любые нападения, направленные против интересов США или наших союзников, будет дан ответ с точки зрения силы. США не стремятся к войне с Ираном, но мы готовы защищать силы США и наши интересы в регионе", - сказал он.

"Мы неоднократно говорили, что добиваемся изменения поведения режима [в Тегеране]", - добавил Хук. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, добиваются ли США смены власти в Иране.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопросы журналистов, выразила надежду на то, что войны между США и Ираном не будет. "Я безусловно надеюсь, что нет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, движутся ли США и Иран к военному конфликту. "Но президент собирается твердо придерживаться нашей позиции, я не думаю, что кто-то стремится к какой-либо войне с кем-либо", - добавила она.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о том, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список иностранных террористических организаций. Соединенные Штаты мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует [в террористической деятельности], финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".

В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана причислил к террористическим организациям Центральное командование ВС США. 23 апреля парламент Ирана большинством голосов ратифицировал все 14 положений законопроекта, а 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани подписал соответствующий закон.