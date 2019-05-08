Волкер заявил, что на инаугурацию Зеленского прибудет делегация США самого высокого уровня

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прибудет американская делегация самого высокого уровня.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав", - отметил он в интервью русской службе британской вещательной корпорации Би-би-си.

Волкер добавил, что на данный момент неизвестно, кто конкретно войдет в делегацию США на инаугурацию. "Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - сказал он.

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Точную дату инаугурации Верховная рада может определить на заседании 14 мая.