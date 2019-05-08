Бойко: намерение Киева лишить соцвыплат жителей Донбасса с паспортами РФ усугубит раскол

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Намерение украинского правительства лишить социальных выплат и пенсий жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, только усугубит раскол Украины. Об этом заявил лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека. Это очередной шаг, направленный на "изгнание Донбасса", выдавливание из страны людей, несогласных с идеологической доктриной пока еще правящего режима", - цитирует его пресс-служба партии.

Бойко заявил, что его партия будет обращаться в суд, если правительство пойдет "на этот очередной антиконституционный и антигуманный шаг". Оппозиционная платформа, по его словам, в связи с подобными намерениями властей требует немедленного начала двусторонних украинско-российских переговоров по урегулированию конфликта и защите прав украинских граждан, проживающих в зоне конфликта.

В среду министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что в правительстве инициирована обработка предложения о внесении жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, "в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины". Правительство Украины в среду также приняло решение о признании незаконными паспортов РФ, выданных украинским гражданам, проживающим в Донбассе, после 28 апреля 2019 года.

Глава министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш отметил, что непризнание паспортов РФ жителей Донбасса - это только "первый шаг". По его словам, эксперты готовят сейчас для обсуждения дальнейшие изменения в закон Украины "О гражданстве", а Киев намерен обратиться к странам-партнерам, чтобы они также не признавали эти документы.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.