Globo: суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /ТАСС/. Бразильский суд вынес постановление о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил в среду телеканал Globo.

Таким образом суд подтвердил обоснованность состоявшегося 21 марта ареста политика, что впоследствии было оспорено адвокатами Темера. Прокуратура полагает, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс.) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".

Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

19 декабря Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула против политика обвинения в коррупции и отмывании денег. Поскольку в тот момент Темер занимал пост президента и обладал частичной неприкосновенностью от судебного преследования, его дело было передано в Федеральный верховный суд (ФВС) - высшую судебную инстанцию страны. Именно она должна была принять окончательное решение о том, предстанет ли политик перед судом. Однако 1 января на посту главы государства Темера сменил Жаир Болсонару. Именно поэтому рассматривавший дела Темера судья ФВС Луис Роберту Баррозу решил, что подозреваемый больше не обладает привилегиями, а потому его дело должна рассматривать нижестоящая инстанция.

Имя бразильского лидера фигурирует еще в одном уголовном деле. Следствие подозревает, что в 2014 году во время ужина с представителями строительной компании Odebrecht Темер запросил у бизнесменов 10 млн реалов ($2,7 млн) для финансирования как собственной избирательной кампании, так и кампании партии Бразильское демократическое движение. В тот год он был избран на пост вице-президента Бразилии. 5 сентября 2018 года федеральная полиция заявила, что собрала достаточно доказательств, чтобы предъявить Темеру обвинения в коррупции в рамках этого дела, однако прокуратура рекомендовала приостановить расследование до окончания его президентского мандата, то есть до 1 января 2019 года.