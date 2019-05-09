В Южной Корее предположили, что КНДР могла осуществить запуск двух ракет малой дальности

ТАСС, 9 мая. КНДР, вероятно, осуществила пуск со своей территории двух ракет малой дальности. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

"9 мая в 16:29 (08:29 мск) и в 16:49 (08:49 мск) с территории провинции Пхёнан-Пукто были совершены пуски ракет малой дальности в восточном направлении", - сказано в сообщении. Отмечается, что дальность полета первой ракеты составила 420 км, а второй - 270 км.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов ВС сообщил, что КНДР осуществила в сторону Японского моря запуск неустановленных реактивных снарядов. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущего испытания им ракет малой дальности.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в свою очередь подчеркнул, что новый запуск, осуществленный КНДР, не вызвал прямой угрозы для японской национальной безопасности. Оборонное ведомство Японии проводит экстренное заседание в связи с новым запуском.