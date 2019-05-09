МИД Испании выступил против задержания вице-спикера парламента Венесуэлы

МАДРИД, 9 мая. /ТАСС/. Власти Испании выступили против задержания первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатного парламента) Эдгара Самбрано. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД королевства.

"Правительство Испании решительно осуждает репрессивные меры, которые режим Николаса Мадуро принимает против Национальной ассамблеи", - отметило министерство. Мадрид также выступает против "задержания заместителя председателя Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано", уточнило ведомство.

МИД добавил, что "правительства Испании также выражает свою обеспокоенность по поводу местонахождения депутата Хильбера Каро", который был задержан 26 апреля. Ведомство напомнило, что королевство выступает "за мирное и демократическое решение" кризиса в Венесуэле "путем проведения досрочных президентских выборов в соответствии с демократическими стандартами".

Ранее венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

7 мая Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.