Туск: ЕС следит за ситуацией вокруг планов Турции начать бурение в районе Кипра

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /ТАСС/. Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг планов Турции в ближайшее время начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в четверг на пресс-конференции по итогам неформального саммита в Сибиу.

"ЕС един с Кипром... Евросовет будет внимательно следить за развитием ситуации", - сказал он, отметив, что власти Кипра подняли эту тему на саммите в Сибиу.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих", которое с утра субботы находится в ИЭЗ. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября.