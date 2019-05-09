Трамп: вопрос о выступлении Мюллера в Конгрессе должен решать генпрокурор

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что вопрос о целесообразности выступления на слушаниях в Конгрессе США 15 мая бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, завершившего расследование инкриминируемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, должен решать министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом Трамп заявил в четверг на пресс-конференции в Белом доме.

"Я оставлю этот вопрос нашему великолепному генеральному прокурору, и он примет решение", - сказала он.

Ранее Трамп подчеркивал, что Мюллеру, по его мнению, не следует давать показания в Конгрессе. Он утверждал, что демократам нужны эти слушания для того, чтобы вновь пересмотреть выводы доклада спецпрокурора, которые им не понравились.

Конгрессмен Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), входящий в состав юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, ранее сообщил телеканалу Fox News, что Мюллер выступит на слушаниях в Конгрессе 15 мая. По его словам, представитель бывшего спецпрокурора дал на это согласие.

Советник президента США Келлиэнн Конуэй говорила, что Белый дом не возражает против того, чтобы Мюллер выступил на слушаниях, если он сам хочет это сделать. Трамп в свою очередь уже подчеркивал, что решение о даче показаний Мюллером остается за министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Доклад Мюллера

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.