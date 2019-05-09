Замкнутый круг ЕС. Саммит в Сибиу по будущему союза завершился созывом еще одного саммита

СИБИУ /Румыния/, 9 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Неформальный саммит лидеров стран Евросоюза, который изначально задумывался как открытие новой главы в истории сообщества без Великобритании, не только не завершил старую, но и оставил будущее ЕС в тумане, приняв так называемую Декларацию Сибиу о стратегии сообщества на ближайшие годы без какой-либо конкретики.

Первоначально планировалось, что к этому тщательно выбранному символичному дню - Дню Европы, отмечающемуся в ЕС 9 мая - Лондон уже покинет сообщество, а оставшиеся 27 стран соберутся в румынском городке Сибиу, чтобы обсудить новое будущее блока. В реальности же Brexit до сих пор не случился - ни 29 марта, ни 12 апреля - и непонятно, случится ли 31 октября (новая дата "развода").

Более того, на фоне такой неопределенности Евросоюзу буквально через две недели предстоит провести выборы в Европарламент, которые должны запустить процесс смены власти в институтах ЕС. А саммит в Сибиу показал, что он будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран-членов выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии, а изменить ее уже нет времени. Чтобы попытаться не допустить этого, глава Евросовета Дональд Туск по итогам встречи объявил о созыве экстренного саммита сразу после выборов в ЕП - 28 мая.

Лидеры ЕС на полях саммита обсудили также ситуацию вокруг иранской ядерной сделки в связи с ультиматумом Тегерана, призвав к диалогу с целью сохранить ее.

Выборы и очередной саммит

Предстоящие выборы в Европарламент 23-26 мая и смена власти в институтах сообщества были одной из главных тем нынешней встречи лидеров ЕС. То есть, Евросоюзу предстоят большие политические перемены, но на фоне полной непредсказуемости. И она связана не только с Великобританией, которая уже объявила, что стране придется участвовать в выборах в Европарламент, так как в остающийся до их проведения период правительство не успеет добиться прохождения сделки о выходе из ЕС через Палату общин королевства. Кстати, одна из сложностей здесь состоит в том, что Брюсселю необходимо будет сменить руководство всех институтов ЕС при Лондоне, который, оставаясь официально членом ЕС, должен отстраниться от процесса, если действительно собирается покидать сообщество до 31 октября.

Однако есть еще один камень преткновения, возможно, даже больший, чем Brexit. Он кроется в системе так называемого "единого кандидата" на пост главы Еврокомиссии. Она подразумевает выдвижение кандидатов от транснациональных партий после выборов в ЕП. Система была введена Лиссабонским соглашением и пока применялась лишь единожды - при назначении нынешнего главы ЕК Жан-Клода Юнкера. Проблема в том, что многие страны ЕС хотят изменить ее. "Около 11 стран выступают против этой системы, другие - за. Но беда в том, что сейчас нет времени на законодательном уровне менять что-то. То есть, нужен компромисс, а на данном этапе его нет. Поэтому, как ожидается, будут большие сложности с назначением нового главы ЕК", - пояснил корреспонденту ТАСС европейский источник на полях саммита.

Таким образом, Брюссель рискует не успеть к 1 ноября утвердить новый состав и руководство Еврокомиссии. "Такая вероятность есть, конечно, глупо это отрицать", - добавил дипломат.

Именно с целью избежать такого исхода глава Евросовета Дональд Туск по итогам саммита в Сибиу и решил созвать экстренную встречу 28 стран - членов Евросоюза 28 мая. "В этом контексте я хотел бы объявить, что сразу после выборов в Европейский парламент 28 мая я созову встречу всех 28 лидеров ЕС, чтобы начать процесс выдвижения кандидатов. Мое намерение состоит в том, чтобы провести выборы глав институтов ЕС быстро, плавно и эффективно", - сказал он на итоговой пресс-конференции.

Декларация Сибиу

Декларация Сибиу стала единственным документом саммита ЕС. В ней в десяти "обязательствах" расписана стратегия сообщества в формате 27 стран на ближайшие пять лет. Первое из них - "защита единой Европы". "Мы будем защищать единую Европу: с востока на запад, с севера на юг. Тридцать лет назад миллионы людей боролись за свою свободу и единство и разрушили железный занавес, который десятилетиями разделял Европу. У нас нет места для разделений, которые работают против нашего коллективного интереса", - отмечается в документе.

Второй и третий пункты декларации касаются единства и "совместных решений". "Мы будем едины, несмотря ни на что. Мы будем проявлять солидарность друг с другом в трудные времена, и мы всегда будем вместе. Мы можем и будем говорить одним голосом, - отмечается в ней. - Мы всегда будем искать совместные решения, слушая друг друга в духе понимания и уважения".

В документе подчеркивается, что ЕС будет "продолжать защищать свой образ жизни, демократию и верховенство закона". Кроме того, сообщество обязуется всегда направлять свои усилия туда, где это необходимо. "Европа будет продолжать играть большую роль в больших делах. Мы будем и впредь прислушиваться к заботам и надеждам всех европейцев, приближая союз к нашим гражданам, и мы будем действовать соответствующим образом, с амбициями и решимостью", - говорится в декларации.

"Мы всегда будем придерживаться принципа справедливости, будь то на рынке труда, в сфере благосостояния, в экономике или в цифровой трансформации. Мы еще больше сократим различия между нами и всегда будем помогать наиболее уязвимым в Европе, - утверждает декларация. - Мы дадим себе средства, чтобы соответствовать нашим амбициям. Мы предоставим союзу средства, необходимые для достижения его целей и осуществления его политики".

В документе говорится, что ЕС будет "защищать будущее для следующих поколений европейцев". "Мы будем защищать наших граждан и обеспечивать их безопасность, инвестируя в нашу мягкую и жесткую силу и работая с нашими международными партнерами", - отмечается в нем.

Последний пункт декларации говорит о том, что Евросоюз будет "ответственным мировым лидером". "Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, затрагивают нас всех. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в мире, чтобы поддерживать и развивать основанный на правилах международный порядок, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные проблемы, такие как сохранение окружающей среды и борьба с изменением климата", - подчеркивается в документе.

Иран и СВПД

Ситуация вокруг иранского ультиматума относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана не входила в официальную повестку саммита, однако активно обсуждалась лидерами на его полях. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за "сохранение сделки". При этом, по его словам, она "недостаточна". "Мы хотели бы дополнить ее с учетом иранской деятельности в ракетной сфере, его деятельности в регионе", - пояснил он, указав, что ЕС должен сделать все, чтобы Иран остался в сделке. "Однако наше желание заключается в том, чтобы сохранить основу СВПД, договор от 2015 года. Иран должен остаться в соглашении, и мы должны сделать все, чтобы он в нем остался", - добавил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Соединенные Штаты будут нести ответственность, если Иран покинет сделку. "Если Иран выйдет из сделки, то ответственны за это будут США. Не удастся вывернуть это так, будто в этом виноваты европейцы", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявила что ЕС делает ставку на дипломатическое решение конфликта вокруг ядерной программы Ирана. "Мы также обсудили этот вопрос и наши совместные действия", - сказала она. "У нас есть тут разногласия с США", - признала Меркель.

По ее словам, "важно, чтобы Европа придерживалась единой позиции" в создавшейся ситуации. "Мы делаем ставку не на деэскалацию, а на дипломатическое решение", - указала Меркель. В то же время она отметила, что "Иран должен осознавать, что он делает".

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Тегеран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для ее сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.