ОАГ проведет внеочередное заседание по ситуации в Венесуэле в пятницу

ТАСС, 9 мая. Организация американских государств (ОАГ) проведет внеочередную сессию в пятницу, 10 мая, чтобы обсудить решение властей Венесуэлы лишить некоторых депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) их депутатской неприкосновенности. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном в четверг на ее сайте.

"Постоянный совет ОАГ соберется на внеочередной сессии завтра, в пятницу, 10 мая, в штаб-квартире организации в Вашингтоне, чтобы обсудить нарушение парламентского иммунитета депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сессия собирается по запросу Густаво Тарре Брисеньо, представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо при ОАГ.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.