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СМИ: экс-президента Румынии Бэсеску подозревают в сотрудничестве с Секуритате

Политик все обвинения отвергает

БУХАРЕСТ, 10 мая. /ТАСС/. Коллегия Национального совета по изучению архивов Секуритате (НСИАС) Румынии сообщила в четверг, что обратилась в суд, чтобы установить, был ли некий парламентарий информатором Секуритате (политической полиции Чаушеску). Хотя в официальном сообщении НСИАС не называется имя парламентария, источники в совете сообщили агентству Mediafax, что речь идет о бывшем президенте Румынии Траяне Бэсеску.

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Решение обратиться в Апелляционный суд с этой целью было принято членами коллегии на заседании в четверг.

Бэсеску был президентом Румынии в 2004-2014 годы. В настоящее время является сенатором (членом верхней палаты парламента Румынии). На предстоящих 26 мая в Румынии выборах он баллотируется в Европарламент от Партии "Народное движение", в которой занимает пост почетного председателя.

Обвинения в сотрудничестве с Секуритате выдвигались против Бэсеску неоднократно, он их отвергает. НСИАС проверял Бэсеску в 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013 годы, каждый раз приходя к выводу, что экс-президент не соответствует критериям информатора Секуритате.

Теги
Бэсеску, ТраянРумыния
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