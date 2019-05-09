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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Помпео заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

При этом госсекретарь США подчеркнул, что за последние несколько недель Тегеран предпринял ряд угрожающих действий и сделал несколько угрожающих заявлений
Госсекретарь США Майкл Помпео Mandel Ngan/Pool photo via AP
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© Mandel Ngan/Pool photo via AP

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном в четверг.

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"[За] последние несколько недель Иран предпринял ряд угрожающих действий, [сделал несколько] угрожающих заявлений. Ответ США и наших союзников был ясен: мы не стремимся к войне. Но продолжающиеся 40 лет убийства американских солдат, нападения на американские объекты и взятие заложников являются постоянным напоминанием того, что мы должны защищаться", - утверждает Помпео.

"Тегеран должен понимать, что на любое нападение с их стороны или их союзников на интересы или граждан США будет дан быстрый и решительный ответ", - подчеркнул он.

Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаПомпео, Майкл (Майк)
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